Verso la manovra | Meloni | Su cuneo e famiglia non ci fermiamo | ma rafforziamo

(Di lunedì 28 agosto 2023) "Il ministro Giorgetti farà il punto e traccerà il quadro complessivo entro il quale ci muoviamo e ci muoveremo. Io intendo limitarmi ad alcune riflessioni e indicazioni. La prossima legge di bilancio dovrà essere, come è stata quella dello scorso anno, seria, per supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese "....

Assegno unico: il nodo delle risorse inutilizzate,nuove agevolazioni per le famiglie nella2024 Sebbene l' assegno unico per i figli a carico sia ormai diventato uno strumento che, ...Il governo sta preparando in questi giorni laper la legge di bilancio con la preoccupazione, data l'esiguità delle risorse disponibili, ... in questa fase di transizionele nuove regole ...

Una Manovra impegnativa. Verso il "caldo" autunno La Difesa del Popolo

"Il ministro Giorgetti farà il punto e traccerà il quadro complessivo entro il quale ci muoviamo e ci muoveremo. Io intendo limitarmi ad alcune riflessioni e indicazioni.Nel 2023 sono state introdotte o potenziate cinque misure, dal taglio del cuneo contributivo alla detassazione dei premi di produttività, per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori ...