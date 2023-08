Verratti verso l’Al-Arabi | la trattativa voluta dal PSG

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il PSG continua ad operare sul mercato con importanti operazioni in uscita. Dopo le partenze di Messi e Neymar, anche un’altra stella è destinata a lasciare Parigi. Vicinissima la chiusura dell’accordo tra PSG e Al-per Marco. Lacon il club qatariota, fortementedal Presidente Al-Khelaifi, è frutto di un intreccio politico-economico in cui sarebbe finito il centrocampista italiano. Qatar-a Saudita: una partita fuori dal campo che si intreccia col caso-PSG Nella attuale sessione di calciomercato non si è parlato d’altro che della Saudi Pro League. L’acquisto di campioni e di personale tecnico dall’Europa, rientra in una strategia politica con l’obiettivo di migliorare l’immagine del proprio paese all’estero. L’a ...