Verona | Folorunsho | «Sono qui grazie a Baroni | impatto fantastico»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Michael, centrocampista del, si è presentato come nuovo giocatore dell’Hellas. I dettagli Michaelha parlato nella conferenza stampa di presentazione con il. PAROLE – «L’è stato bellissimo,contento di avere fiducia da parte del mister, del Direttore e del Presidente, li ringrazio tutti per questo e spero di ripagare questa fiducia sul campo. È la mia prima esperienza in Serie A e ho molta voglia di dimostrare,davvero contento e onorato di essere qui per poter aiutare la squadra. Mi sento pronto per questa categoria, ma dovrò dimostrarlo e dovrò farlo per tutta la stagione. Questa è un’opportunità che aspettavo da tempo: giocare in Serie A è il sogno di tutti quanti noi calciatori e ...