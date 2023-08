Venezia 2023 | quando al festival c' erano regine e principesse

(Di lunedì 28 agosto 2023) Da Sarah Ferguson, che al verde non rinuncia mai, a Beatrice Borromeo in Valentino mano nella mano con Pierre Casiraghi. In 79 edizioni della Mostra del cinema disono tanti i reali che hanno sfilato sul tappeto rosso del Lido. Riscopriamo ora quali e i loro outfit

Mentre continuano le proteste dei sindacati americani del cinema con implicazioni sulle produzioni di serie e film, e sulla promozione e distribuzione di opere già realizzate; e con l'industria che ...Un'altra regista che sarà aè Sofia Coppola con il cast del film "Priscilla", la cui presentazione è prevista per il 4 settembre. Nel cast la giovane e promettente Cailee Spaeny, che ...leggi anche Mostra del Cinema di, tutti gli eventi collaterali Mostra del Cinema di: i film in concorso Come detto, sono 23 i film in concorso nell'edizione numero 80 della ...

Festival di Venezia 2023: ospiti e star, chi c'è al Lido e chi no Io Donna

Meteo, il ciclone Poppea è qui. L'ondata di maltempo prevista a partire da lunedì 28 agosto in Veneto e Fvg sta attraversando le regioni del Nordest. Il ciclone tanto ...I party, nonostante le defezioni sindacali di molte star americane, saranno numerosi per una edizione che festeggia gli 80 anni della Mostra del cinema di Venezia. Confermata da Giorgio Armani la sfil ...