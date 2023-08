Vendemmia | al via in Alto Adige dopo un' estate difficile

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Labitalia) - Con la raccolta dei vini base per la produzione di spumanti, è cominciata in questi giorni lainl'inizio eccezionalmente precoce della raccolta dei grappoli dell'anno scorso, quest'anno si è tornati ampiamente nella media. L'nei vigneti, tuttavia, è stata umida e, pertanto, più. “Speriamo in un paio di settimane assolate e asciutte prima dell'inizio dellavera e propria”, afferma Andreas Kofler, presidente del Consorzio Vini. Rispetto all'anno scorso, quest'anno l'inizio dellanelle vallate si è spostato in avanti di circa cinque giorni, mentre la raccolta dei grappoli nelle zone più elevate addirittura di un periodo ...