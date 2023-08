Vannacci | Cicchitto ne è certo | “Vi svelo chi c’è dietro il Generale”

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’ex presidente della Commissione Esteri Fabriziointerviene sul “caso” delRobertocon una tesi che si discoste da molte delle analisi lette finora. Per l’ex senatore forzista,il militare ci sarebbe nientemeno che la mano di Vladimir Putin. Una tesi che alcuni derubricano a una sorta di teoria del complotto, ma perl’obiettivo dell’operazione imperniata susarebbe quello di spaccare la maggioranza guidata da Giorgia Meloni, colpevole per il mondo filo-russo di essersi al contrario adagiata troppo su posizioni filo-atlantiste., uno dei big del berlusconiano “Popolo della Libertà”, ha rivendicato di essere stato uno dei primi, insieme a Daniele Capezzone, tra coloro che gravitavano attorno al Cav. a ...

ROBERTODAGOREPORT Il casos'ingrossa: il silenzio assordante di Giorgia Meloni sul bombastico libro dell'ex generale della Folgore non è motivato solo dal timore assodato di perdere consensi tra i puri & duri di ..."Dietro il Generalec'è Putin":, clamorosa teoria del complottoDietro al generale Roberto'c'è la mano di Vladimir Putin '. A sospettarlo, in una intervista a Repubblica , è Fabrizio, ex big del Pdl , berlusconiano della primissima ora, nonché ex presidente della ...

Cicchitto: “Dietro Vannacci si può vedere la mano di Putin. Vogliono spaccare la maggioranza” la Repubblica

Pochi giorni fa ho pubblicato su queste colonne un articolo su quel libro per certi versi, secondo me, un po’ dilettantesco, scritto da un generale, e per altri un po’ improbabile. Concludevo l’artico ...Intervista all’ex presidente della Commissione Esteri. “Fui tra i primi a comprendere la pericolosità del presidente russo” ...