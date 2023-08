Vacanze finite? Consigli della psicologa per affrontare rientro e vincere il post-vacation blues

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Labitalia) - Lestanno volgendo al termine per moltissimi italiani o, per alcuni, sono addirittura già un lontano ricordo. A malincuore si lasciano le località di villeggiatura per fare ritorno in città e immergersi nuovamente nella routine quotidiana. Mentre, controvoglia, si disfano le valigie, ci si può ritrovare a fare i conti anche con un altro tipo di bagaglio: quella profonda sensazione di tristezza, malessere, ansia e spossatezza che spesso sopraggiunge con la fine delle ferie. Colpa di quello che gli anglosassoni chiamano, da noi ribattezzato sindrome da, un fenomeno molto diffuso che, ogni anno, coinvolge milioni di persone. Secondo l'Istat, infatti, lo stress dacolpirebbe oltre il 35%...