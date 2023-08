Vacanze finite? Consigli della psicologa per affrontare rientro e vincere il post-vacation blues

(Di lunedì 28 agosto 2023) Parla Fiorenza Perris, psicoterapeuta e clinical director del servizio di psicologia online e Società Benefit Unobravo Lestanno volgendo al termine per moltissimi italiani o, per alcuni, sono addirittura già un lontano ricordo. A malincuore si lasciano le località di villeggiatura per fare ritorno in città e immergersi nuovamente nella routine quotidiana. Mentre, controvoglia, si disfano le valigie, ci si può ritrovare a fare i conti anche con un altro tipo di bagaglio: quella profonda sensazione di tristezza, malessere, ansia e spossatezza che spesso sopraggiunge con la fine delle ferie. Colpa di quello che gli anglosassoni chiamano, da noi ribattezzato sindrome da, un fenomeno molto diffuso che, ogni anno, coinvolge milioni di persone. Secondo l’Istat, infatti, lo ...

... 'Me time': se durante le ferie abbiamo dedicato del tempo a noi stessi, non priviamocene completamente una voltale. Continuiamo a ritagliarci degli spazi da impiegare con attività ...... dedicato allead Ibiza. Questi alcuni dei commenti che i fan della cantante hanno subito ... preparati ad avere visite", "Fatti curare malata mentale", "Se vedo te o tua mamma in giro...per Myrta Merlino . La conduttrice tornerà a breve al lavoro, ma questa volta non su La7. Come già noto la giornalista sostituirà Barbara d'Urso al timone di Pomeriggio 5. Appuntamento, ...

Vacanze finite: cdm su immigrati ed Euro 5 La Verità

Mentre Agosto ci saluterà con l'attesissimo One Piece, ecco la lista delle nuove uscite Netflix di Settembre 2023.Parla Fiorenza Perris, psicoterapeuta e clinical director del servizio di psicologia online e Società Benefit Unobravo ...