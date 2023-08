Usa-Cina | prove di dialogo La missione di Raimondo a Pechino

(Di lunedì 28 agosto 2023)e Stati Uniti hanno deciso di formare un nuovo gruppo di lavoro sulle problematiche commerciali e lanceranno unsul controllo delle esportazioni. Sono i primi risultati annunciati dagli Stati Uniti dopo l’arrivo adi Gina, segretaria al Commercio, che rimarrà infino a mercoledì.ha incontrato oggi il suo omologo cinese Wang Wentao, con cui ha parlato per più di due ore, seguite da altre due ore di pranzo. Stati Uniti e, ha detto, daranno vita a una “piattaforma per ridurre le incomprensioni sulle politiche di sicurezza nazionale degli Stati Uniti”. Dalle parole della segretaria al Commercio degli Stati Uniti sembra trasparire, comunque, un certo nervosismo. “Non stiamo scendendo a compromessi, ...

Usa-Cina, Gina Raimondo a Pechino: dialogo sull’hi-tech, dai chip all’intelligenza artificiale Corriere della Sera

«Gli Stati Uniti si impegnano a essere trasparenti sulla strategia», ha detto Raimondo, secondo cui non è stato aperto un colloquio sulle critiche della Cina agli sforzi Usa per bloccare il suo ...Le due superpotenze provano a gestire la competizione Cina e Stati Uniti hanno deciso di formare un nuovo gruppo di lavoro sulle problematiche commerciali e lanceranno un dialogo sul controllo delle ...