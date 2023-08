(Di lunedì 28 agosto 2023) New York fa sorridere Dominic. L'austriaco, numero 81, batte per la seconda volta in due confronti diretti il kazako Alexander Bublik, numero 25. L'ex numero 3 del mondo ha chiuso 63 62 64 ...

Il trentunenne tedesco che si troverà di fronte al primo turno, invece, non vive un buon momento: ha perso le ultime quattro partite giocate e nondal 25 luglio, quando ha beneficiato del ...il primo set Ivashka con F. Cerundolo (6 - 2). Maroszan è 5 - 3 con Gasquet, Nel femminile, ... Cari amici di Ubitennis, eccoci pronti a vivere insieme il Day 1 dello US2023 con la nostra ...Si sa che unoe l'altro perde, alla fine il rapporto che c'è fuori dal campo rimane lo stesso. Jannik Sinner Us

US Open, vince Thiem e aspetta Shelton - VIDEO SuperTennis

New York fa sorridere Dominic Thiem. L'austriaco, numero 81, batte per la seconda volta in due confronti diretti il kazako Alexander Bublik, ...Vince il primo set Ivashka con F ... Cari amici di Ubitennis, eccoci pronti a vivere insieme il Day 1 dello US Open 2023 con la nostra diretta scritta. L’ultimo Slam dell’anno si apre in questo lunedì ...