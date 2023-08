US Open | primo turno oggi | orari italiani | come vedere in tv e streaming

(Di lunedì 28 agosto 2023) (Adnkronos) – L’US2023 comincia, lunedì 28 agosto 2023, con i match deldel tabellone principale del singolare maschile e femminile. Il torneo, quarto appuntamento del Grande Slam, sarà trasmesso in diretta esclusiva tv (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e inda SuperTennis.tv. SuperTennis trasmetterà il torneo sia sul canale lineare sia attraverso la tecnologia Hbbtv che permetterà, per i possessori di smart tv sul digitale terrestre, di accedere a altri 3 campi contemporaneamente. Su SupertenniX in onda fino a 8 campi live contemporaneamente. Sulla piattaformasaranno disponibili on demand i principali match, gli highlights, le interviste. Sono 5 gliin camponella prima ...

NEW YORK - Partono oggi, sui leggendari campi di Flushing Meadows a New York, gli Us Open, ultima prova del Grande Slam di tennis del 2023. Ai nasatri di partenza tre atleti marchigiani, due ...Oggi, lunedì 28 agosto, inizierà l'edizione 2023 degli US Open, ultimo Slam della stagione del tennis. Sui campi di New York, a Flushing Medows, le emozioni non mancheranno e già dal day-1 ci saranno ...