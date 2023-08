US Open 2023 | subito la prima sorpresa | eliminato Holger Rune Vince in quattro set Roberto Carballés Baena

(Di lunedì 28 agosto 2023) È scattato oggi l’ultimo Grand Slam della stagione del tennis, gli US. Sul cemento americanounagrande: eliminata infatti la testa di serie numero 4. Il danese, reduce da un periodo di forma tutt’altro che eccellente, è stato sconfitto all’esordio inset (6-3, 4-6, 6-3, 6-2) dallo spagnolo. L’infortunio alla schiena sicuramente si è fatto ancora sentire, con la partecipazione che è stata in dubbio fino all’ultimo. Lo scandinavo è sceso comunque in campo ma non è riuscito ad imporre il proprio gioco, uscendo sconfitto in due ore e quaranta minuti di gioco. Si apre dunque un gran spazio da quella parte del tabellone, con qualche outsider che potrebbe ...

... 6 - 1 [Q] Siegemund (Ger) vs [6] Gauff (Usa) Stephens (Usa) vs [19] Haddad Maia (Bra) [4] Rybakina (Kaz) vs Kostyuk (Ukr) FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Tennis Us, l'albo d'oro dello Slam ...Poi sarà il momento delle visite mediche e della firma del contratto, che lo legherà alla Roma di José Mourinho solo per la stagione- 24. A portare alla buona riuscita della trattativa - dopo ...Hanno 18 e 19 anni i primi due indagati dalla procura di Napoli Nord per i presunti stupri avvenuti al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, nei confronti di due cuginette di 10 e 12 anni. I ...

(Adnkronos) – Subito una sorpresa nel tabellone del singolare maschile dell’US Open, cominciato oggi 28 agosto 2023. Il danese Holger Rune, testa di serie numero 4, è stato eliminato al primo turno ...New York, 28 ago. – (Adnkronos) – Holger Rune esce di scena al primo turno dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, la via oggi sui campi in cemento di Flushing Meadows a New Y ...