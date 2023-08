Us Open 2023 | sfuma la prima vittoria in main draw per Cocciaretto | Juvan passa in due set all’esordio

(Di lunedì 28 agosto 2023) Non riesce ad andare oltre il primo turno Elisabettaagli Us, sconfitta in due set dalla slovena Kaja. Un match davvero ben giocato dalla tennista slovena proveniente dalle qualificazioni, in grado di imporsi con il punteggio di 6-2 7-5 in 1h e 31? di gioco su un’azzurra che invece è stata abbastanza fallosa e non è riuscita a sfruttare un break di vantaggio sia nel primo che nel secondo parziale. Nonostante la classifica favorisse la numero uno d’Italia, che a New York per lavolta nella sua giovane carriera era testa di serie in uno slam, si trattava di un match che nascondeva molte insidie sin dalla vigilia. La classe ’00 di Ljubjana era anch’essa in un buon periodo di forma, era rodata da tre turni di qualificazione e soprattutto ha una classifica bugiarda. La ...

Sconfitta dalla slovena Juvan Elisabetta Cocciaretto esce di scena al primo turno dello Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, la via oggi sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La 22enne marchigiana, numero 29 del mondo e del seeding, cede a sorpresa alla ...

