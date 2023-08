Us Open 2023 | Rune saluta subito Flushing Meadows Ruud si salva in 4 set | tutto facile per Tiafoe

(Di lunedì 28 agosto 2023) Prime ore di incontri in quel diper gli Usun’eliminazione di quelle davvero importanti. Lo slam nordamericano perde la sua quarta testa di serie del tabellone, Holger, sconfitto con il punteggio di 6-3 4-6 6-3 6-2 dallo spagnolo Roberto Carballes-Baena. Sei sconfitte consecutive tra tornei ufficiali e Hopman Cup (esibizione( per il danese, che ormai da tempo scende in campo in condizioni fisiche piuttosto precarie a causa di un problema alla schiena. Il giovane tennista di Gentofte probabilmente non voleva saltare un appuntamento così importante del calendario tennistico, ma una pausa nelle prossime settimane gli farà bene. TABELLONE Non incanta affatto, ma riesce a superare l’esordio il finalista della passata edizione Casper ...

Sono giorni in cui il tema della violenza sulle donne è particolarmente caldo: ad accendere il dibattito sono state le notizie di cronaca sugli stupri di gruppo di Palermo e poi, più recentemente, di ...Sconfitta dalla slovena Juvan Elisabetta Cocciaretto esce di scena al primo turno dello Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, la via oggi sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La 22enne marchigiana, numero 29 del mondo e del seeding, cede a sorpresa alla ...Subito una sorpresa nel tabellone del singolare maschile dell'US, cominciato oggi 28 agosto. Il danese Holger Rune, testa di serie numero 4, è stato eliminato al primo turno dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, trentenne numero 63 del ranking, che si è ...

(Adnkronos) – Elisabetta Cocciaretto esce di scena al primo turno dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, la via oggi sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La 2 ...ANCONA- Termina al primo turno l'avventura negli US Open per la tennista marchigiana Elisabetta Cocciaretto. L'anconetana esce sconfitta 2-0 dalla slovena Kaja Juvan all'interno di ...