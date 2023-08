Us Open 2023 | il Torneo parte oggi | in campo Musetti | Cecchinato e Paolini

(Di lunedì 28 agosto 2023) New York – L’UScomincia, lunedì 28 agosto, con i match del primo turno del tabellone principale del singolare maschile e femminile. Il, quarto appuntamento del Grande Slam, sarà trasmesso in diretta esclusiva tv (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e in streaming da SuperTennis.tv. SuperTennis trasmetterà ilsia sul canale lineare sia attraverso la tecnologia Hbbtv che permetterà, per i possessori di smart tv sul digitale terrestre, di accedere a altri 3 campi contemporaneamente. Su SupertenniX in onda fino a 8 campi live contemporaneamente. Sulla piattaforma streaming saranno disponibili on demand i principali match, gli highlights, le interviste. Sono 5 gli italiani innella prima giornata. ...

È svenuta durante una festa in un lido il giorno di Ferragosto e i coetanei, invece di aiutarla, hanno pensato bene di filmarle le parti intime per poi diffondere il video tra gli amici su Instagram. ...Tuoni, piogge torrenziali e raffiche di vento sono arrivate. Il maltempo sta iniziando a interessare in queste ore l'Italia, con piogge torrenziali e venti forti. A Bardonecchia ieri sera forti piogge ...Gli Us, quarto e ultimo Slam della stagione tennistica, si disputeranno nella solita cornice di Flushing Meadows e andranno in scena da lunedì 28 agosto a domenica 10 settembre. La grande novità ...

US Open 2023 - Sinner, Musetti, Berrettini & co, il borsino dei 12 italiani in tabellone Eurosport IT

Samuel Zannoni mette a segno un grande risultato proprio sui campi di casa, il memorial “Christian Cavioli”, torneo nazionale Open maschile in programma sui campi del Tc Viserba con 3000 euro di ...Mancano poche ore agli US Open 2023 e c'è grande attesa per l'ultimo torneo dello Slam della stagione. Quest'anno Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open e il Roland Garros mentre Carlos Alcaraz ...