Us Open 2023 | Cocciaretto ko all’esordio

(Di lunedì 28 agosto 2023) Sconfitta dalla slovena Juvan Elisabettaesce di scena al primo turno dello Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, la via oggi sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La 22enne marchigiana, numero 29 del mondo e del seeding, cede a sorpresa alla coetanea slovena Kaja Juvan, numero 145 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un’ora e 31 minuti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... TUTTE LE NOTIZIE US, TUTTI I VIDEO IL PALINSESTO SEMPRE AGGIORNATO Eppure, nonostante la ... 28 agostoTensione alle stelle e un diritto un po' troppo ballerino confezionano una giornata da dimenticare per Elisabetta Cocciaretto, uscita di scena al primo turno degli Us, ultimo Slam del, dotato di un montepremi record di 65 milioni di dollari, di scena sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King Center di Flushing Meadows a New York, trasmesso in ...Sono giorni in cui il tema della violenza sulle donne è particolarmente caldo: ad accendere il dibattito sono state le notizie di cronaca sugli stupri di gruppo di Palermo e poi, più recentemente, di ...

Roberto Carballes Baena firma la prima sorpresa dello US Open 2023. Lo spagnolo, numero 63 del mondo, elimina la quarta testa di serie, il danese Holger Rune. Il teenager danese, che ha chiesto un ...Al Roland Garros, nel 2021, col risultato di 6-1, 6-1 per la polacca e nel 2022 all’Australian Open, vincendo anche qui senza troppe fatiche per 6-2, 6-2. Era scontato immaginare un match con poca ...