Uragano mediterraneo Rea in Italia | temporali e grandinate eccezionali | dove si trova

(Di lunedì 28 agosto 2023) L'Rea è in. Dopo aver raggiunto il mare bollente della regione (28-30degC di temperatura) nella tarda serata di domenica, ha toccato terra (landfall)...

... dopo aver raggiunto il, si è rinforzato ulteriormente fino a diventare un Medicane (Mediterran - hurricane), ossia un. Perché non è un "vero"A scanso di ...Il ciclone Poppea diventa un Medicane () e poche ore fa ha toccato terra (landfall) in Liguria dopo aver raggiunto il mare bollente della regione (28 - 30°C di temperatura) nella tarda serata di domenica. Antonio Sanò, ...Un medicane non è altro che un(mediterranean hurricane), un fenomeno di dimensioni più contenute rispetto agli uragani tradizionali, ma potenzialmente dannoso. Le intense piogge ...

Meteo: è UFFICIALE, oggi alle ore 20 si formerà un URAGANO MEDITERRANEO, gli effetti saranno devastanti iL Meteo

Anche la vicina Penisola sta vivendo ore concitate: le regioni più colpite oggi saranno Liguria, Piemonte e Lombardia ...Il ciclone ha investito l'Italia trasformandosi in Uragano mediterraneo, cioè con un diametro notevolmente ridotto (al massimo 100 km) rispetto alla media di 500 km. È quanto riferisce Antonio Sanò, f ...