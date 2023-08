Uomini e Donne | Roberta Giusti e Samuele Carniani si sono lasciati | i comunicati social

Leggi su isaechia

(Di lunedì 28 agosto 2023) E’ ufficiale:nonpiù una coppia. La tronista aveva scelto il bel corteggiatore nel dicembre 2021 e la loro relazione sembrava andare a gonfie vele. Fino a qualche tempo fa. Gli utenti avevano infatti notato un certo distaccodei due. In molti si chiedevano se ci fossero dei dissapori. A quanto pare, di comune accordo,hanno scelto di prendere due strade separate. Quest’ultimo, con dolore, non esclude comunque un ritorno, in un futuro. Hanno annunciato insieme la rottura, sui, ognuno sul rispettivo profilo personale, a cominciare da: Ciao a tutti. Sia io che Samuabbiamo ricevuto tantissimi messaggi negli ultimi due mesi riguardo la nostra ...