Uomini e Donne | registrazione | Le coppie di Temptation Island in studio

Leggi su 2anews

(Di lunedì 28 agosto 2023): Inpresenti tredi, gli ex fidanzati Mirko Brunetti e Perla Vatiero con i rispettivi nuovi compagni, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara e gli ex Manuel Maura e Francesca Sorrentino. La nuova stagione diprenderà il via da lunedì 11 settembre alle 14.45 su