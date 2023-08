(Di lunedì 28 agosto 2023) (Adnkronos) – Ha 20 anni, è single, abita a Bubbiano nel, studia Scienze politiche e relazioni internazionali a Pavia, gioca a golf. E’ il ritratto di Pierluigi Mastropasqua eletto ieri sera a Pescara2023”. Occhi azzurri, capelli biondi, fisico armonico scolpito da ore di allenamento funzionale, Mastropasqua ha sbaragliato una concorrenza agguerrita che ha visto oltre 100 bellissimi ragazzi provenienti da tuttamettersi in gioco nel concorso organizzato da patron Claudio Marastoni considerato a tutti gli effetti la risposta maschile più autorevole a “Miss”. “Sono ancora emozionato e frastornato, ma carico e felice – le prime parole del neo– Ho preso sonno a ridosso dell’alba per rispondere ...

Impossibile conoscere per certo le motivazioni dell'uomo, un ragazzo poco più che, perché ... Il suo obiettivo non era il Dollar General, ma un campusafroamericano . Lo ha ...Pierluigi Mastropasqua, studente di Scienze politiche e giocatore di golf, ha avuto la meglio su oltre 100 concorrenti Ha 20 anni, è single, abita a Bubbiano nel milanese, studia Scienze politiche e ...La carriera di Magnanelli è un mosaico di esperienze calcistiche, un corsodel ... E ancor prima, quando non era ancora, si affacciò nella rosa del mitico Chievo di Delneri. ...

Universitario, ventenne milanese il nuovo Mister Italia Adnkronos

Cat Person è il film drammatico e thriller in uscita. La trama s’incentra su Margot ( Emilia Jones ), una studentessa universitaria ventenne, e Robert ( Nicholas Braun ), un uomo più grande che freque ...Di Giampaolo Pioli NEW YORK Non si era ancora conclusa la grande marcia a Washington per celebrare Martin Luther King e ricordare che non era una “commemorazione” ma la “continuazione” del suo grande ...