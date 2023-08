“Unità Speciale Scomparsi” | tutto sulla serie in esclusiva gratis su Mediaset Infinity

Leggi su tvzap

(Di lunedì 28 agosto 2023) Se siete amanti del genere crime, siete capitati nel posto giusto. Insutrovate “” , un mistery drama ben fatto, che combina l’eccitazione dei moderni thriller con la suspense che ha reso indimenticabili i capolavori del maestro del brivido Alfred Hitchcock. “Unita” si serve di continui flashback, che via via svelano qualcosa in più sul passato dei protagonisti e che dicono molto anche del loro modo di affrontare il presente. L’ideatore Curro Royo, lasciando da parte i toni esasperati, senza mai scivolare nel patetico, a cui purtroppo alcuni show e fiction ci hanno tristemente abituati, affronta la sciagura che accomuna migliaia di famiglie al mondo: la scomparsa di una persona ...