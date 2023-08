(Di lunedì 28 agosto 2023) Il Tar del Veneto ha dato ragione allando ildeidi un'alunna dielementare, che non volevano fosse l'femminuccia in unadi. L'articolo .

Ferita anchedi 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ... confermati dieci undicesimi della vittoria contro la Lazio, l'novità è Gallo al posto di ...... è riuscita a creare il suo partito partendo da una percentuale minuscola, è fieramente di destra, è mamma di unapiccola, non è sposata. Sono ben sei caratteristiche che la rendononel ...Ferita anchedi 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ... un incidente che ha costretto gli automobilisti a procedere per un certo tratto su di un'...

Unica bimba in una classe di maschi, il Tar rigetta ricorso dei genitori: “La scuola ha agito bene nel formare le classi” Orizzonte Scuola

LIDO - «L'istituto comprensivo "Franca Ongaro" ha agito correttamente nella formazione delle classi, anche in quella della scuola elementare "Bernardino Zendrini" ...Allo Stadio Franchi "Tutti in campo per Kata", per trovare la bimba scomparsa. L'iniziativa di un'associazione che si occupa di casi simili ...