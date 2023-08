Un’esperienza virtuale da brividi | a Roma arriva l’Avatar Virtual Reality!

(Di lunedì 28 agosto 2023) La realtàimmersiva sbarca anche adopo il successo di Milano.Realitya Torre Maura. LEGGI ANCHE – Ac’è l’unico museo dei videogiochi in Italia: una volta varcata la soglia farai un viaggio nel tempo AvatarReality,unica Dopo l’apertura e il grande successo di Milano, AvatarRealityanche nella capitale. Ci troviamo nel quartiere Giardinetti a Torre Maura, a pochi passi dalla Metro C. Lo spazio sarà di 250 mq per sfruttare al meglio l’esperienza immersiva che AvatarReality offre. L’esperienza consiste nell’intraprendere missioni coinvolgenti e immersive, entrando a tutti gli effetti ...

La novità di quest'anno è ' Con i piedi nell'acqua ',immersiva di realtà; tramite dei visori Oculus i visitatori potranno vivere la risaia virtualmente come se fossero ......hanno trasformato le loro camere nella loro classe, ed ... e tra queste c'è Flexidesk, che ci ha contattati per chiederci... 9.2 - Recensione ), anche se perpiù appagante con ...... èluogo dove faredella materia e dei valori del Gruppo Iris Ceramica Group in forma tangibile e. Visitare la nuova Gallery è l'opportunità per intraprendereviaggio dei ...