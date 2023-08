Una vita per l’insegnamento | Abf piange la vicedirettrice Chiara Calleri

... nonostante la loro aspettativa disia più breve. Lo studio dimostra quanto il cambiamento climatico siarealtà palpabile per gran parte dell'umanità. Per questo, secondo gli autori dello ...La capacità di sognare un avvenire ètestimonianza diche permette a tutti di abitare il presente e il futuro : la solitudine nella quale i protagonisti stavano per sprofondare aveva però ...Per ridurre il deficit pubblico, si pensa anche ariforma dei sussidi per altri beni, come riscaldamento e pane, ma l' inflazione continua a rendere sempre più difficili le condizioni didei ...

Una vita da mediane: Yamaha Tracer 700 vs. Triumph Tiger 660 Sport, quando la cilindrata non è tutto Trueriders

Due amiche separate dalla differenza di classe. Due vite messe in crisi da leggi ingiuste. Due Paesi divisi dall’ignoranza. In una lunga conversazione con la ...Una legge assurda, un giovane-vecchio e un centenario sarcastico: la clip in esclusiva di "Il più bel secolo della mia vita" con Sergio Castellitto ...