Un posto al sole | sapete dove si trova l’amatissima location? Tutto su Palazzo Palladini

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 28 agosto 2023) Chi segue Unalsicuramente ricorderà. I telespettatori non possono non notare la vista mozzafiato su cui si affaccia ile proprio per questo motivo in tanti si chiedono se questoesiste davvero o si tratta solo di una scenografia. Beh, possiamo dirvi che questa incantevoleesiste davvero L'articolo proviene da KontroKultura.