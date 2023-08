Un mistero non aver acquistato un forte titolare al posto di Kim

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 agosto 2023) Cesare – Caro Guido ottima vittoria del Napoli soprattutto in considerazione dei risultati provenienti dagli altri campi: sconfitte Atalanta, Lazio e Roma e pareggio della Juve in casa (se non avessero in modo clamoroso negato un rigore al Bologna avrebbe anche perso). Si dirà che siamo solo all’inizio ma comunque sono sempre punti guadagnati. Guido – Ti devo dire però che la gara con il Sassuolo, al di là dell’ottima organizzazione di gioco e qualche individualità dei neroverdi, è sembrata comunque una prova poco impegnativa per gli azzurri. In particolare mi sono sembrati spuntati e incapaci di finalizzare e infatti non hanno fatto nemmeno un tiro nello specchio della porta in tutta la partita. Cesare – Certamente sarà importante vedere contro avversari superiori la tenuta difensiva del Napoli privo di Kim e con Juan Jesus(Natan ormai sembra destinato ad ...