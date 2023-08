ULTIM’ORA – Il Napoli ha chiuso Lindstrom | spunta la data delle visite mediche

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilad un passo dal chiudere. L’esterno danese andrà a sostituire il partente Lozano:no anche le cifre dell’affare. AGGIORNAMENTO ORE 12:13: Ilhadefinitivamente l’affare. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, i due club hanno definito gli ultimi dettagli.è atteso domani per le visite mediche. Ieri sera ilha disputato un’ottima partita contro il Sassuolo di Dionisi. La prestazione messa in campo dagli uomini di Garcìa ha permesso agli azzurri di imporsi per 2-0, anche se il margine poteva essere più ampio, e di raggiungere in vetta alla classifica il Milan. Dopo due giornate ilè a punteggio pieno, ma le belle notizie in casa ...