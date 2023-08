Ultime Notizie – Ucraina-Russia | news di oggi sulla guerra

(Di lunedì 28 agosto 2023). Le forze armate russe hanno intercettato e abbattuto un drone ucraino in volo verso Mosca. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin spiegando che il drone è stato distrutto a Lyubertsy, a sudest di Mosca. ”Dalle prime indagini non risultano vittime o danni materiali. Si sta lavorando sul posto”, ha detto Sobyanin. La Tass ha riferito che sono stati chiusi temporaneamente gli aeroporti di Domodedovo e Vnukovo che servono la capitale russa. Raid aereo russo su Kherson, un morto Almeno una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite in seguito a un raid aereo russocittà di Kherson. Secondo quanto scritto su Telegram dal capo dell’amministrazione militare meridionale ...

Come informa Trenitalia nelle'Infomobilità', è in corso l'intervento dei tecnici. Sulla ...arancione in Piemonte per rischio idrogeologico a causa dell'ondata di maltempo che nelleore ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...... " No, non abbiamo parlato con nessuno " CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Ultime notizie. Mig russo intercetta drone Usa sul Mar Nero Il Sole 24 ORE

Parliamo di Juventus anche perché non farlo è letteralmente impossibile. Ma più che del nettissimo calcio di rigore non assegnato al Bologna (lo hanno visto tutti) o dei passi indietro nel gioco rispe ...In panchina a sorpresa per la partita di ieri, è entrato solo nel secondo tempo. L’addio è sempre concreto e il Milan c’è Questi giorni sono abbastanza paradossali per i campionati perché si giocano ...