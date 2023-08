Ultime Notizie – The Ferragnez Sanremo Special quando esce

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 28 agosto 2023) Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il trailer ufficiale dello show non-fiction Original italiano The, un episodioe che segue l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico. Theè prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios e debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo il prossimo 14 settembre. La settimana del Festival dista per cominciare. Chiara, dopo essersi preparata per mesi, è pronta per la sua prima esperienza come ...