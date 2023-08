Ultime Notizie Roma del 28-08-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno avanza rilento ma avanza buoni risultati per chi è in particolare negli ultimi giorni sono stati registrati nella zona di zaporizhia più difficile invece la situazione al Nord Est mentre il resto incandescente la situazione del mar Nero come un lancio missile intercettato un drone americano mentre battaglia anche per il controllo delle piattaforme offshore obiettivi economici ma anche strategico-militari torniamo in Italia maltempo il nord Italia nel mirino del Ciclone l’attenzione delle piogge e massima in Lombardia interessate in questione da forti temporali un allerta Rossa Per rischio idrogeologico in vigore in Valchiavenna arancione nel resto della Regione proprio in provincia di Sandro è andato il torrente frodolfo una decina di evacuati frane e fiumi di fango nel Comasco ...