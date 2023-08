Ultime Notizie – “Rissa in consiglio? Non volevo picchiare nessuno”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 28 agosto 2023) Stefano Bandecchi, vulcanico sindaco di Terni protagonista di unasfiorata con i consiglieri d’opposizione di Fratelli d’Italia durante ilcomunale di oggi, non ci sta a passare per il cattivo di turno: “Mi sono avvicinato a Cecconi, è vero, ma certo non glidare due crocche…”, assicura all’AdnKronos, riferendosi allo scontro con il consigliere meloniano Marco Celestino Cecconi. “L’ho solo avvisato che se succede un’altra volta che non mi fanno parlare gli fracasso la testa sul tavolo”, aggiunge però subito dopo con un’espressione choc l’esponente di Alternativa popolare. Su quanto accaduto stamattina dice: “Penso che le persone prima di parlare devono collegare il cervello, l’ordine dei lavori è che ci si prenota e poi si parla, parlano tutti. Io ho ascoltato tutte le corbelleria del centrodestra, ma quando ...