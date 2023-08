Ultime Notizie – “Non mi nominare mai più”

Leggi su informazioneriservata.eu

"Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mimai più". Così Marracash in una storia su Instagram. Le parole del rapper arrivano dopo il clamore mediatico e social provocato dagli insulti di Morgan durante un suo concerto a Selinunte. "Non sono un personaggio! Andate a vedere Marracash! Andate a vedere Fedez!", aveva tuonato dal palco l'ex frontman dei Bluvertigo.