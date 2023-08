Ultime Notizie – Maltempo oggi sull’Italia | le ultime notizie

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilnon dà tregua all’Italia.in Lombardia scatta l’allerta meteo rossa, come segnala la Protezione Civile, arancione in altre sei regioni (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto). Allerta gialla, invece, su Abruzzo occidentale, Campania, parte dell’Emilia- Romagna, resto di Toscana, Veneto e Piemonte, su Lazio, parte del Molise, Provincia autonoma di Trento, ampie zone della Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta. Frana in Savoia, cancellati treni Alta Velocità Milano – Modane – Parigi I treni Alta Velocità Milano – Modane – Parigi sono cancellati a causa di una frana in Savoia. La circolazione, si legge nelle informazioni di Trenitalia sul traffico ferroviario, permane sospesa tra Modane e Chambéry. I treni cancellati die domani sono: ...