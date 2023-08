Ultime Notizie – Juve-Bologna | “rigore su Ndoye c’era | ma Chiesa e Weah?” | protesta social

(Di lunedì 28 agosto 2023) “no due rigori per noi”. I tifosi dellantus non ci stanno dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il. La gara della seconda giornata del campionato di Serie A è stata seguita da una coda di polemiche per unreclamato dai felsinei per l’intervento di Iling-Junior su. L’episodio, avvenuto nella ripresa e sul risultato di 0-1, è stato ampiamente stigmatizzato dai rossoblu. L’ad Claudio Fenucci si è presentato ai microfoni di Dazn per sottolineare il torto subìto, l’allenatore Thiago Motta ha risposto con un plateale silenzio alla domanda sull’argomento. Su Twitter, o meglio su X, sin da ieri sono decollate le discussioni sulla ‘aiutata dagli arbitri’. Al silenzio della società bianconera che davanti alle telecamere ha glissato con le parole di Marco ...

webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:La cantante Arisa sa come attirare l'attenzione: nelleore ha fatto girare la testa a molti suoi fan grazie ad alcune foto senza veli pubblicate sul suo profilo Instagram , usate per lanciare anche un "annuncio" di matrimonio per il quale ha ...

Ultime notizie mondo. Zelensky, sulla Crimea una soluzione politica è possibile Il Sole 24 ORE

Six Canadairs and five fire-fighting helicopters were back in action early Monday morning to tackle the wildfires that broke out in various parts of Sicily on Sunday. © ANSA ...Roma, 28 ago. (Adnkronos) - Torna a suonare la campanella del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. La riunione si terrà alle 17, all'ordine del giorno figurano un disegno di legge di ratifica ed es ...