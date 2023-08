Ultime Notizie – anche Dan Friedkin a Londra

(Di lunedì 28 agosto 2023) Accelerazione per l’arrivo di Romelu Lukaku alla Roma: dopo Tiago Pinto e Ryanè arrivatoil ‘boss’ del club giallorosso, Dan, per chiudere la trattativa con il Chelsea. Secondo lenews di calciomercato, resta da definire nel dettaglio l’ingaggio del calciatore per la stagione 2023-2024. Lukaku andrà a guadagnare meno dei 12 milioni previsti dal contratto con il Chelsea. ‘Ballano’ inoltre 2 mensilità, luglio e agosto: dall’inizio della stagione 2023 il giocatore è ai margini del progetto tecnico dei blues, non è mai stato preso in considerazione dal manager Mauricio Pochettino. L’offerta della Roma, stando alleindiscrezioni, resta quella di 7,5 milion l’anno. Un taglio netto rispetto ai circa 12 milioni che Lukaku percepirebbe al ...

Serie A 2023/2024 , seconda giornata. Cercavo la parola giusta per definire l'errore dell'arbitro Di Bello in Juventus - Bologna. Per definire quello che lo stesso fischietto di Brindisi, bancario ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiLa verità sui 96 carri armati stoccati a Villesse che ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Ultime notizie mondo. Zelensky, se il conflitto si sposta in Russia rischiamo di essere lasciati ... Il Sole 24 ORE

“Big Rom” è pronto per iniziare la sua nuova avventura in maglia giallorossa. Baricentro alto, fisicità e potenza: una macchina da gol al servizio di Mourinho “Andrei contro un muro di mattoni per Mou ...Iva Zanicchi è tornata a raccontarsi attraverso una lunga intervista rilasciata a Il Giornale. Dal carattere forte e sempre pronta a dire tutta la sua verità, la cantante ha svelato ai lettori i suoi ...