Ue | Michel “Dovremo essere pronti all' allargamento entro il 2030”

(Di lunedì 28 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Percredibili credo che si debba parlare di tempistiche e compiti a casa. E ho una proposta: mentre prepariamo la prossima agenda strategica dell'Ue dobbiamo prefiggerci un obiettivo chiaro. Credo che dobbiamo, da entrambe le parti, ad allargarciil”. A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles, in Slovenia, al Forum strategico di Bled. “Ciò significa che il prossimo bilancio a lungo termine dell'Ue dovrà includere i nostri obiettivi comuni – ha proseguito -. Questo è ambizioso, ma necessario. Dimostra che siamo seri. Darà una spinta trasformativa alle riforme e genererà interesse, investimenti e una migliore comprensione, e incoraggerà tutti noi a lavorare insieme. Dobbiamo agire di conseguenza. Ecco perchè i leader ...

