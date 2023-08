Ue | Giavazzi | “Italia trovi accordo con Francia e Spagna per cambiare equilibri”

(Di lunedì 28 agosto 2023) L'economista nel suo editoriale pubblicato oggi sul Corriere della Sera La Legge di Bilancio attesa in Parlamento il prossimo autunno dipenderà in gran parte “dagli accordi sulle nuove regole fiscali” a livello europeo e “la possibilità di un’intesa è legata essenzialmente alle posizioni che assumeranno quattro Paesi: la Germania da un lato;dall’altro”. Lo scrive l’economista Francesconel suo editoriale pubblicato oggi sul Corriere della Sera. Per l’ex consigliere economico del governo Draghi, “setrovassero un’intesa”, i tedeschi “non avrebbero la forza di bloccarla”. Eppure, osserva, “quest’intesa non si trova” perché “per troppi mesi, nel nostro Paese si è sottovalutata ...

Tuttavia, in questo contesto, i governi, soprattutto di paesi in ripresa come l', devono ... oltre ad essere tecnicamente sbagliati, come sottolineato da. Inoltre, come evidenziato dalle ......un problema minore Non la pensano così i maggiori economisti italiani - da Francescoa ...statalizzazione della prima compagnia telefonica italiana adombrati inizialmente da Fratelli d',...... Antonio Foglia, Giampaolo Galli, Jas Gawronski, Oscar Giannino, Francesco, Carlo Lottieri,...potuto determinare le condizioni di base della ricostruzione e della modernizzazione dell'. ...

Ue, Giavazzi: "Italia trovi accordo con Francia e Spagna per ... Adnkronos

La Legge di Bilancio attesa in Parlamento il prossimo autunno dipenderà in gran parte "dagli accordi sulle nuove regole fiscali" a livello europeo e "la possibilità di un'intesa è legata essenzialment ...SARONNO – Esordisce con una vittoria il nuovo Fbc Saronno. L’allenatore Danilo Tricarico è stato riconfermato dopo la vittoria dell’anno scorso. “Le prime partite sono ...