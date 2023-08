Ue | ecco i nuovi obblighi per le aziende che importano merce inquinante

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Al via dal 1° ottobre la fase transitoria del Carbon Border Adjustment Mechanism La Commissione europea ha definito le norme che regolano la fase transitoria del Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam), un sistema che prenderà avvio il prossimo 1° ottobre e si concluderà il 31 dicembre 2025. Con le nuove disposizioni, scattanoinformativi per lesulla provenienza e l’impatto ambientale dei materiali importati. L’obiettivo principale del Cbam è prevenire la cosiddetta “fuga di carbonio,” una situazione in cui lespostano la produzione di beni ad alta intensità di emissioni in Paesi con politiche ambientali e climatiche meno rigorose. Il nuovo meccanismo ha lo scopo di equiparare il prezzo del carbonio pagato per i prodotti realizzati dai Paesi europei che operano nel Sistema di Scambio ...