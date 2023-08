Udinese | Sottil | “Sono contento della prestazione”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il tecnico dell’Andreaparla ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con la Salernitana: “, volevamo venire qui a Salerno per fare una partita diversa rispetto a quella contro la Juve. Per settanta minuti ho visto una sola squadra in campo fare pressing e giocare con ordine. Siamo passati in vantaggio meritatamente, poi nel finale abbiamo sofferto per merito degli avversari. Ho provato a mettere due quinti, ma ci siamo un pochino troppo abbassati. Sul gol dovevamo scappare su quella palla filtrante. Samardzic? È un giocatore ancora dell’, la vicenda la conoscete. Lui è un ragazzo serissimo e ama giocare per l’. Oggi ha messo in luce le sue enormi qualità nell’inserimento....

si affida a Lucca accanto a Thauvin per provare a vincere i duelli aerei con i corazzieri ... In avvio è l'a tenere in mano il pallino del gioco: i friulani provano a rendersi pericolosi ...6: il suosta bene fiscamente ed è ben messo in campo. Fino al pari di Dia i suoi non rischiano nulla. Dopo però la squadra si abbassa e va un po' in apnea nel finale.

L’Udinese conquista il primo punto in Serie A per la classifica di quest’anno con il pareggio in casa della Salernitana. Arrivano ora le parole dell’allenatore Andrea Sottil. Udinese: cessioni Beto e ...Essere sempre sul chi va là non è bello, con qualche giocatore che può andare via". Così a Dazn il tecnico dell'Udinese Sottil dopo il pareggio con la Salernitana. "Samardzic è ancora un nostro ...