Udinese | Bijol | 'L'addio di Beto è pesante | ma abbiamo un altro attaccante'

Commenta per primo SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1); Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Kastanos, L. Coulibaly, Bohinen, Mazzocchi; Dia, Candreva; Botheim.(3 - 5 - 2): Silvestri; Perez,, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.(3 - 5 - 2): Silvestri; Kabasele,, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Success. Allenatore: Sottil. CLASSIFICA SERIE A: Milan 6, Hellas Verona 6, Napoli 6, ...(3 - 5 - 2) : Silvestri; Kabasele,, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore : Sottil.

Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Salernitana: "Lavoriamo sempre forte, questa settimana non ha fatto eccezione. Siamo pronti per la partita". NUOVI - "È ...