Ucraina | Zelensky | Sulla Crimea una soluzione politica è possibile

... la 'tempesta' in Germania e il motore inceppato: la speranza è Macron Il Cardinale Matteo Zuppi contro la Ue: 'Fa poco per la pace' Guerrain Danimarca e Paesi Bassi 'vede' gli F - ...Non può essere vietato", dichiara. Con l'attuale legge marziale innon può esserci voto ma "se i nostri parlamentari sono pronti, dobbiamo cambiare il codice elettorale, dovremmo ...28 ago 06:08: "Perdiamo sostegno se la guerra si sposta in Russia" L'rischia di perdere il sostegno militare di alcune grandi potenze se il campo di battaglia della guerra si sposta ...

In un'intervista alla Tv ucraina 1+1, il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che di essere convinto che la Crimea possa essere riconquistata senza intervento militare ma «politicamente», spieg ...Una soluzione politica, piuttosto che militare, sulla Crimea è possibile: lo ha dichiarato ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista ripresa questa mattina da diversi media del ...