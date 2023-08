Ucraina | Zelensky | Su Crimea soluzione politica possibile

'Quando saremo ai confini amministrativi della Crimea, penso che sia possibile forzare politicamente la smilitarizzazione della Russia sul territorio della penisola', ha detto...ucraino Vlodimyr'il diritto di decidere come, quando e a quali condizioni sedersi al tavolo delle trattative'. Il Movimento Cinque Stelle si oppone da tempo all'invio di armi all'. ...Se l'dovesse portare la guerra sul territorio della Russia, sostiene, perderebbe l'appoggio della coalizione internazionale che da oltre 18 mesi sostiene il Paese aggredito con aiuti ...

Ucraina: Zelensky, possibile una soluzione politica sulla Crimea - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Kiev, 28 ago. (Adnkronos) - E' "preferibile e possibile negoziare una soluzione politica per la Crimea'', annessa alla Russia nel 2014, piuttosto che riportarla all'Ucraina con la forza militare. Anch ...Guerra Ucraina, le ultime notizie di oggi. «La Russia può mantenere per sempre le linee di difesa nelle parti occupate dell'Ucraina se le truppe ucraine non riusciranno ad ...