Ucraina | Zelensky | “Se porto guerra in Russia perdo alleati”

(Di lunedì 28 agosto 2023) (Adnkronos) – Se l’dovesse portare lasul territorio della, perderebbe l’appoggio della coalizione internazionale che da oltre 18 mesi sostiene il paese aggredito con aiuti e armi. Il presidente ucraino Volodymyrfissa i limiti dell’azione militare di Kiev in una fase cruciale del conflitto. “Credo sarebbe un grosso rischio, verremmo senz’altro lasciati soli”, dice in un’intervista tv alla giornalista Natalya Moseychuk. Negli ultimi mesi, si sono susseguite azioni – con droni o missili – sul territorio della: Mosca ha attribuito la responsabilità di tali operazioni e Kiev. L’non ha mai rivendicato esplicitamente attacchi al di là del confine. Al contrario, Kiev ha evidenziato le azioni anti-contro obiettivi e ...

... città natale del presidente Volodymyr. La risposta di Kiev Le forze di Kiev hanno ... I caccia F - 16 Il ministro della Difesa, in un'intervista al tabloid tedesco Bild ha ...Se l'dovesse portare la guerra sul territorio della Russia, perderebbe l'appoggio della ... Il monito è stato lanciato dal presidente ucraino Volodymyrin una intervista all'emittente 1+...L'rischia di restare sola nella guerra con la Russia:impaurito Evergrande ha inoltre rinviato gli incontri con i creditori sulla ristrutturazione del suo debito offshore poche ore ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 551. Zelensky dichiara che si potrebbero svolgere le elezioni anche in tempo di guerra se l'Occidente aiutasse il suo Paese. I caccia F-16 promessi all'Ucraina ...“L’Ucraina rischia di perdere il sostegno militare di alcune grandi potenze se il campo di battaglia della guerra si sposta in territorio russo”. E’ quanto ha detto – come riporta il Kiev Independent ...