Ucraina | Zelensky “Possibile una soluzione politica sulla Crimea”

(Di lunedì 28 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – E'unainvece che militare,. Lo ha chiarito il presidente ucraino, Volodymyr, in un'intervista televisiva ripresa da diversi media del Paese. “Quando saremo ai confini amministrativi della, penso siaforzaremente la smilitarizzazione della Russia sul territorio della penisola”, ha affermato, che esclude l'intenzione di spingersi oltre i confini russi con il conflitto: “Sarebbe un grosso rischio, verremmo senz'altro lasciati soli, e la lotta per riconquistare i nostri territori è stata sostenuta in maniera determinante grazie ai rapporti con gli alleati”. – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS).