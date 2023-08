Ucraina | Zelensky auspica da Usa garanzie di sicurezza in stile israeliano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Kiev, 28 ago. (Adnkronos) - Volodymyrspera che l'possa ottenere dagli Stati Unitidisimili a quelle di cui gode Israele. Il presidente ucraino ha affermato che lediincludono 'uno scudo e una spada' e che arriveranno grazie al processo di adesione dell'alla Nato, ma saranno rafforzate attraverso un accordo bilaterale con gli Stati Uniti. "Probabilmente avremo un modello simile con gli Stati Uniti, come il modello, dove abbiamo armi, tecnologia, addestramento, finanze, ecc. Qualcosa come quello che ha Israele, ma abbiamo un nemico diverso", ha dettoin un'intervista ai media ucraini, aggiungendo che un simile accordo non dipenderà da chi sarà alla Casa ...

...scorso aprile il Financial Times denunciò che diversi mezzi militari donati dall'Italia all'... Recentemente il Presidente ucrainoha fatto velati accenni ad un "Paese NATO" che avrebbe ..."Quando saremo ai confini amministrativi della Crimea, penso sia possibile forzare politicamente la smilitarizzazione della Russia sul territorio della penisola", ha affermato, che esclude l'...... affermaIl presidente ucraino Volodymyrha dichiarato che sarebbe 'preferibile e possibile negoziare una soluzione politica per la Crimea' anziché tentare di riportarla all'...

È possibile una soluzione politica invece che militare, sulla Crimea. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista televisiva ripresa da diversi media del Paese. "Quando ...