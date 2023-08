Ucraina | l’apertura di Zelensky | “Per la Crimea meglio una soluzione politica che militare”

(Di lunedì 28 agosto 2023) È “preferibile e possibile negoziare unaper la”, annessa alla Russia nel 2014, anche per evitare altre vittime. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodimirin un’intervista all’emittente 1+1. “Quando saremo ai confini amministrativi della, penso che sia possibile forzaremente la smilitarizzazione della Russia sul territorio della penisola”, ha spiegato, mentre nel Sud del paese continua la controffensiva. Anche il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, ha sottolineato l’importanza dell’avanzata verso il confine con la. “Quando le forze ucraine avanzeranno verso sud e raggiungeranno il confine amministrativo con la, ...

...e possibile negoziare una soluzione politica'del ...'accento viene posto sulla volontà di risolvere la questione in modo ...successo è stato annunciato dalla viceministra della Difesa,......a registrare il tutto esaurito prima della cerimonia di. ...vi è una situazione difficile legata alla guerra in. ...'Assemblea Generale di Ipc prenderà una decisione fra queste tre ...... ormai più di diciotto mesi fa, con'invasione dell'da ... in questo momento delicato della storia, elogiare Caterina II,'...'unico rimedio rimanevadel noviziato, che avvenne il ...