Ucraina | Kiev annuncia la liberazione del villaggio di Robotyne

... nella regione di Zaporizhzhia: lo ha dichiarato durante una trasmissione in diretta dal Centro media militare la viceministra della Difesa, Anna Malyar. "Dopo la liberazione di Robotyne - ha ...Nonostante l'assenza di una flottada allora non ha cessato di usare il suo arsenale di missili e droni per fare pressione sulla Marina russa. Leggi Anche Covid, picco di casi in alcuni ...Lo ha dichiarato il viceministgro della Difesa, Anna Malyar, sottolineando che le truppe disi stanno muovendo a sud - est di Robotyne e a sud di Mala Tokmachka. 28 ago 08:06 Zelensky: "...

Ucraina: attacco russo a Poltava, due morti. Kiev: "Liberato il villaggio di Robotyne" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Le forze ucraine hanno liberato il villaggio di Robotyne, nella regione di Zaporizhzhia: lo ha dichiarato durante una trasmissione in diretta dal Centro media militare la viceministra della Difesa ...Hanno “superato il fascismo”, inneggiano a un mondo fondato sulla tradizione e sull’ethnos. Venerano Putin e il filosofo russo più anti-liberale. In una cascina sul lago di Varese, la celebrazione ...