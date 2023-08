Ucraina | Forbes | “Italia ha fornito 120 obici semoventi”

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 28 agosto 2023) (Adnkronos) – L’haall’120M109 che erano stati dismessi e che poi sono stati ricondizionati. Lo riporta l’edizionedi, secondo cui la Marconi Industrial Services, una società privata lombarda specializzata nella revisione di mezzi militari, ne ha riparati e modernizzati gratuitamente sette, come ha riferito un rappresentante della società in, Armen Melik. Il costo per riparare un obice, ha fatto notare Melik, è di circa 3 milioni di euro. L’importo totale degli aiuti supera quindi i 20 milioni di euro. Le forze armate ucraine li avrebbero già ricevuti.ha anche riferito che Angelo Adriano, amministratore delegato della Marconi, ha inviato ...