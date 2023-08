Ucraina | adesso Zelenski si dice pronto a trattare sulla Crimea

(Di lunedì 28 agosto 2023) Una soluzione politica per raggiungere la smilitarizzazione dellaè possibile. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di un’intervista alla giornalista Natalia Mosiychuk. Lo riporta Ukrinform. “Ci saranno meno vittime se ci troveremo ai confini amministrativi della– ha spiegato Zelensky – Credo che così sarà possibile spingere politicamente per la smilitarizzazione” della regione da parte della Russia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La verità è che la pace è sempre più lontana, le due parti si aggrappano alle loro posizioni senza la minima capacità di prevedere dove va la guerra, che, come stimava l'EZLN, tende a sfociare in un ...