UCI CINEMAS | Film in English – 30 agosto | Oppenheimer

(Di lunedì 28 agosto 2023) Mercoledì 30Appuntamento con la rassegnaINDELLA SETTIMANA:Ogni mercoledì in 40 multisale UCItorna l’appuntamento conin, la rassegna dedicata alla proiezione deiin lingua originale. Mercoledì 30sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano, ilscritto e diretto da Christopher Nolan e distribuito nelle sale da Universal Pictures.è un thriller storico girato in IMAX® che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare. Ilè ...

...Lissone (MB),Molfetta (BA),Moncalieri (TO),Orio al Serio (BG),Porta di Roma (RM),Romagna Savignano sul Rubicone (FC),Verona,Roma Est (RM),......Milanofiori (MI),Fiume Veneto (PN),Luxe Marcon (VE),Orio (BG),Pioltello (MI),Verona (VR),Luxe Palladio (VI),Luxe Campi Bisenzio (FI),Meridiana ...Alla presenza del cast, il giorno 31 Agosto stesso, alle ore 18.00, si terrà una proiezione del film aperta al pubblico presso- Porta di Roma.

UCI Cinemas: film in inglese, il 30 arriva Oppenheimer Universal Movies

